Na Maia, há mais mulheres que carregam andores

Festas da cidade culminaram com procissão em honra de Nossa Senhora do Bom Despacho. Saudades das farturas e dos carrosséis atraem multidão.

Já faltava pouco para arrancar a procissão em honra de Nossa Senhora do Bom Despacho, na Maia, mas o tempo foi mais do que suficiente para Emília Dias comprar um banquinho e encontrar um lugar no passeio, à sombra, para assistir ao cortejo religioso com o marido. Depois de um cancro e cinco meses internada no hospital, a maiata de 62 anos confessa que "é bom sair de casa e conviver".