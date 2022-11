Nó de Águas Santas na A3 com a A4 interrompido para obras

JN/Agências Hoje às 14:21 Facebook

O nó de Águas Santas da A3 com a A4 vai estar cortado na noite de segunda para terça-feira e nas madrugadas de quarta e quinta-feira. O trânsito vai ser desviado para trajetos alternativos.

Em comunicado de imprensa, a Brisa Concessão Rodoviária indica que, "na sequência dos trabalhos de beneficiação e reforço do pavimento nos sublanços da A3 (Porto (VCI)/EN12/ Águas Santas), irá interromper, no sentido Porto/Valença, o ramo de acesso à A3 através da A4, cortando ao trânsito o Ramo E (quem vem de Matosinhos) e o Ramo C (quem sai para Matosinhos)".

As interrupções vão decorrer entre as 21 horas de segunda-feira e as 7 horas de terça, e entre as 2 e as 7 horas de quarta e quinta.

O trânsito vai ser desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados, acrescenta o comunicado da Brisa.