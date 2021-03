O carma da Maia para "atrair" pandemias

Almiro Ferreira Hoje às 13:54 Facebook

Entre a gripe espanhola e a covid-19 há um século de reencontros num solar emblemático.

O solar que já foi sede da Junta de Freguesia da Maia e que entre 1918 e 1920 foi adaptado a hospital de campanha no combate às pandemias de tifo e da gripe espanhola é o mesmo edifício que, volvido um século, volta a ser um importante instrumento do concelho dos arredores do Porto na luta contra outra crise sanitária, agora a da covid-19. Àqueles muros ressente-se-lhes uma certa "missão cármica", como observa uma das técnicas da equipa municipal que, por estes dias, nos últimos três meses, procedeu e ainda procede à identificação das cadeias de contágio do SARS-Cov-2.

A sala onde funciona a operação "Salvar Portugal" [ler peça vinculada] é dominada pelo retrato do que se julga ter sido o tamanho natural do Visconde de Barreiros. José da Silva Figueira, como se chamava este ilustre cavalheiro maiato (S. Miguel de Barreiros, 1838 - Porto, 24 de dezembro de 1892) foi um comerciante abastado. Fez fortuna no Brasil, nos negócios do café e dos caminhos de ferro. Foi também um destacado humanista e benemérito, que financiou, entre muitas obras, o edifício inaugurado em 1917 e que estava destinado a ser uma creche para as crianças desfavorecidas do concelho.