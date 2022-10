Obras na A4 entre Águas Santas e Ermesinde prontas no fim do ano

Mais de 80 mil automobilistas vão ter menos dores de cabeça a partir do início do próximo ano, quando finalmente estiver pronto o alargamento da A4 entre Águas Santas (Maia) e Ermesinde (Valongo), de longe o troço mais congestionado daquela autoestrada e um dos pontos mais complicados para circular em toda a região.

A Brisa garante: a reformulação do nó de Ermesinde (e das praças de portagem) será concluída a 31 de outubro; as obras de reformulação dos túneis já existentes estarão concluídas a 31 de dezembro. "É esta a data prevista para a conclusão total da obra", sublinha a empresa. Treze anos depois da obra ter sido anunciada. Onze anos depois de ter sido lançado o concurso para a a primeira fase: construção do novo túnel. Nove anos depois da adjudicação da empreitada. E sete anos depois do efetivo arranque dos trabalhos, que enfrentaram várias dificuldades, incluindo uma paragem prolongada devido a um processo judicial.

"A partir de janeiro de 2023, este sublanço da A4 terá um fluxo de trânsito mais fluído, proporcionando viagens mais rápidas e seguras, com quatro vias de circulação em cada sentido", congratula-se a Brisa.