Obras na ponte do Brás Oleiro derrapam e prolongam-se até junho

O prazo para a conclusão das obras na ponte do Brás Oleiro, em Águas Santas, na Maia, volta a derrapar e a abertura deverá acontecer no início de junho. Este domingo, 7 de maio, a passagem ​​pedonal vai estar interdita, entre as 3 e as 19 horas, por motivos de segurança.

As obras no viaduto começaram em outubro do ano passado e estava previsto a duração para cinco mesmo. No entanto, e tal como o JN já noticiou, houve a necessidade de se realizarem trabalhos complementares, o que obrigou a um atraso nos trabalhos.

Segundo a Câmara, o arranque dos trabalhos complementares atrasou porque "a execução por parte das operadoras de telecomunicações do reposicionamento das infraestruturas existentes no lado poente da ponte condicionou o seu arranque"

A conclusão das obras vai durar mais um mês, uma vez que foi "impossível cumprir o prazo de conclusão previamente estabelecido", e estima-se agora que a conclusão e abertura ao tráfego aconteça a 5 de junho.

Passagem pedonal interdita

Este domingo a passagem pedonal vai estar interdita por questões de segurança.

A Câmara da Maia, informa que em causa está a demolição do restante tabuleiro em falta, em coordenação com o corte de eletricidade da catenária da linha férrea, de forma a estarem reunidas todas as condições de segurança.