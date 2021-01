Parcómetros da Maia desligados até 15 de fevereiro

Adriana Castro Hoje às 14:45 Facebook

O pagamento do estacionamento à superfície na Maia fica suspenso a partir das 15 horas desta terça-feira e até 15 de fevereiro.

De acordo com fonte da Autarquia, "a Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia (EMEM) decidiu encerrar o pagamento do estacionamento à superfície em toda a área abrangida pelos parquímetros". A medida surge na sequência das medidas decretadas pelo Governo para combater a pandemia.

Neste sentido, explica a Câmara da Maia, "as máquinas não aceitarão as moedas eventualmente colocadas pelos automobilistas e os visores terão a informação de que o pagamento está suspenso. De igual modo, o pagamento eletrónico através das aplicações Via Verde e iParque fica indisponível a partir desta terça-feira.

Esta medida também foi implementada no ano passado, durante o primeiro confinamento.