Os parcómetros da Maia já podem ser pagos com Via Verde, modalidade que garante aos automobilistas os primeiros 15 minutos de estacionamento gratuitos.

"A Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia (EMEM) tem já em funcionamento, em fase experimental, o pagamento de estacionamento com recurso à Via Verde nos 1170 lugares que disponibiliza na zona do aeroporto e no centro da cidade", sublinha o Município, lembrando que os condutores também podem proceder à liquidação da taxa diretamente nas máquinas (com moedas) ou através da aplicação iParque Mobile.

"A grande diferença entre a iParque Mobile e a Via Verde é que a primeira é pré-paga e a segunda pós-paga. Para se ter acesso ao pagamento por Via Verde, basta ter instalada a aplicação Via Verde Estacionar, não sendo necessário ter o identificador no automóvel", acrescenta o comunicado da empresa municipal.

"Com esta parceria, estamos a apostar na comodidade de todos quantos visitam a Maia. Os parquímetros são necessários para ordenar o estacionamento no centro da cidade e na zona envolvente ao aeroporto, e têm-no conseguido. Agora, com a aplicação da Via Verde, damos conforto e ainda disponibilizamos gratuitamente os primeiros 15 minutos", afirmou Mário Nuno Neves, vereador e presidente da EMEM.

Nas próximas segunda e terça-feira, estará na rua uma campanha de sensibilização dos automobilistas para a nova forma de pagamento dos parcómetros no concelho.

Na Maia, há um total de 1170 lugares de estacionamento pago na via pública, dos quais 190 na zona envolvente do aeroporto e os restantes 980 lugares no centro da cidade. A Câmara já aprovou um plano que prevê a expansão dessas.