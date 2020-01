Piso abateu na EN13: condutores obrigados a desvio não vão pagar portagem na A41

Marisa Silva com S.A. Hoje às 11:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Os condutores que forem obrigados a desviar o seu percurso pela A41 devido ao corte de trânsito na Estrada Nacional 13, onde ocorreu um abatimento do piso, ficarão isentos de pagamento a partir das 13 horas desta segunda-feira.

A antiga Estrada Nacional 13, atual Avenida Dom Mendo, na Maia, está cortada ao trânsito junto ao nó da A41, no sentido sul/norte, devido ao aluimento do piso provocado pela rotura de um aqueduto. Os trabalhos de reparação dos estragos deverão ficar concluídos entre o esta e a próxima semana.

"Por absoluta falta de alternativa, os utilizadores da N13 têm de fazer uma incursão na A41 para ultrapassar a zona fechada da referida estrada, sendo obrigados a passar por dois pórticos a nascente da N13, um em cada sentido da A41", refere a Câmara Municipal da Maia.

Assim, "o presidente da Câmara Municipal da Maia conseguiu sensibilizar o governo, e o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, comprometeu-se a articular com o IMT e com a concessionária, as medidas necessárias para garantir que, o mais rapidamente possível, todos aqueles que são utilizadores habituais da N13 e que agora se encontram sem alternativa, possam fazer o desvio utilizando a A41 sem terem que pagar os custos desse desvio", anunciou a autarquia em comunicado.

"Trabalhei para que isso acontecesse e fico contente pela pronta resposta positiva por parte do secretário de Estado Jorge Delgado", referiu Silva Tiago.

A isenção de pagamento deverá implementa a partir das 13 horas desta segunda-feira, com os dois pórticos (um em cada sentido) a serem desligados, apurou o JN.

O autarca António Silva Tiago considera "ser da mais elementar justiça que os automobilistas obrigados a desviar o seu percurso não sejam taxados, nem que tal venha a ser assumido pela Câmara".