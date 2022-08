Placas das paragens de transportes na Maia estão a ser mudadas

JN Hoje às 16:34 Facebook

As placas das paragens de transportes públicos na Maia estão a ser substituídas. Com a colocação dos novos modelos, que incluem informação de todas as operadoras, a STCP está a retirar as suas placas. A mudança começou na freguesia de Milheirós.

"Os novos postaletes, especialmente desenhados pela autarquia maiata, reúnem na mesma placa de paragem a informação das várias operadoras de transporte público de passageiros, nomeadamente a STCP. De forma a garantir a manutenção da informação aos clientes da STCP, nomeadamente sobre os horários planeados das diferentes linhas, os atuais postaletes da STCP só são retirados quando num determinado local já estiverem disponíveis as novas estruturas camarárias", explica a empresa.

A operadora apela aos clientes para, caso verifiquem que a paragem habitual foi retirada, procurem a nova placa colocada pela Câmara da Maia nas proximidades, onde "estará indicado quais as linhas da STCP que circulam e efetuam paragem naquele local".