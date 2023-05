Português vai de Mini histórico até Londres para cumprir promessa ao pai

JN Hoje às 15:16 Facebook

Português vai até Londres com um Mini 1000 comprado pelo pai para cumprir uma promessa de tirar uma fotografia em Piccadilly Circus. O carro foi considerado histórico e certificado no ano passado pelo Museu do Caramulo.

A viagem começa na próxima quarta-feira, dia 17 de maio, na Maia, na casa dos falecidos pais de Armando Alves. O português vai levar consigo um amigo na jornada que o levará até Londres. O objetivo é chegar à capital britânica no Mini 1000 que o pai comprou em 1976 e tirar uma fotografia em Piccadilly Circus, uma promessa que o português lhe fez quando ainda era vivo.

A chegada a Londres está marcada para dia 19 de maio. Além da fotografia prometida, o português vai ainda participar, nos dias 20 e 21 de maio, no "London to Brighton Mini Run", um evento histórico que acontece anualmente no terceiro fim de semana de maio desde 1985. Este ano, vão desfilar 2500 Minis.

"Ao saber da minha inscrição, a organização convidou-me para fazer parte da exposição de carros, na categoria B, carros fabricados entre 1969 e 1979, provavelmente o único presente com volante à esquerda", disse Armando Alves ao JN.

A viagem, que termina no dia 24 de maio, pode ser acompanhada através da página do Facebook.