Prémio de arquitetura com prazo alargado

A Câmara da Maia alargou o período temporal das intervenções que podem candidatar-se ao Prémio Municipal de Arquitetura João Álvaro Rocha. Serão aceites obras realizadas entre os três e os oito anos anteriores a 31 de outubro de 2022.

"Tendo em consideração o período excecional dos últimos anos, que afetou a produção arquitetónica e a dinâmica do setor da construção e, ainda, o facto de não haver coincidência temporal com qualquer outra premiação equivalente, o período temporal de elegibilidade das intervenções a candidatar ao Prémio Municipal de Arquitetura João Álvaro Rocha vai ser alargado. São aceites obras realizadas entre os três e os oito anos anteriores a 31 de outubro de 2022", explica a Câmara da Maia, em comunicado.

As candidaturas estão abertas até 31 de outubro, sendo que "o prémio, de natureza não pecuniária, consiste na edição de uma publicação, de um vídeo, de uma conferência e de uma visita guiada". "Podem ser atribuídas até quatro Menções Honrosas", afirma o Município.

O galardão vai distinguir edificações e espaços Públicos, na Maia, "que se destaquem não só pela sua qualidade arquitetónica e urbanística, mas sobretudo pela sua função social, cultural e inserção urbana, sendo dado por isso relevância ao período pós-construção e à capacidade de resposta demonstrada pela obra ao propósito que presidiu à encomenda".

"A Câmara Municipal da Maia atribuiu o nome do arquiteto João Álvaro Rocha (1959 - 2014) ao Prémio Municipal de Arquitetura como reconhecimento do seu trabalho em prol da qualidade da arquitetura e do urbanismo, uma parte significativa realizada no Município da Maia, e com o objetivo da integridade e autenticidade da sua obra servir como referência ao Prémio", diz o comunicado.

A distinção, de iniciativa da Autarquia, é bienal e organizado pela APJAR - Associação Pró-Arquitetura João Álvaro Rocha, com o apoio da Ordem dos Arquitetos - Secção Regional Norte.

Todos os pormenores do concurso podem ser consultados nos sites do prémio, da Câmara da Maia e da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos.