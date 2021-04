Problema informático e presenças por confirmar geram filas na Maia

JN/Agências Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) disse esta quarta-feira que um problema informático no programa que gera a convocatória para a vacinação contra a covid-19 atrasou o processo na Maia, onde se geraram filas e horas de espera.

A situação ocorreu no Centro de Vacinação Covid Maia I, que funciona em Gemunde, nas instalações da Junta de Freguesia do Castêlo da Maia.

Contactada pela Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) confirmou que foi detetado um problema informático que atrasou o processo de vacinação naquela localidade do distrito do Porto.

"Mas já foi ultrapassado e a situação na Maia não se deveu apenas a isso", disse à Lusa a mesma fonte, cerca das 16.30.

A fonte da ARS-N justificou as filas e a espera com o facto de "uma percentagem elevada de pessoas que não tinha confirmado" a marcação "ter comparecido na mesma".

"O problema é que muitas pessoas convocadas não confirmam a presença, nem respondem. E para preencher o dia e não desperdiçar vacinas, um bem tão escasso e importante, os responsáveis convocam mais pessoas", descreveu a ARS-N.

Em causa está um centro de vacinação do qual são enviadas diariamente mil mensagens por dia, com cinco dias de antecedência, o que permite vacinar 500 pessoas por turno, de acordo com a ARS-N.