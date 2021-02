Proteção Civil corta pontes na Maia devido ao mau tempo

JN Hoje às 20:38 Facebook

Como medida de prevenção, para fazer face ao mau tempo e à subida do caudal do rio Leça, a Proteção Civil da Maia decidiu cortar a circulação, esta terça-feira, nas pontes junto às ruas das Margaridas e Nova do Arquinho.

"Devido ao agravamento das condições, nomeadamente o vento forte e chuva intensa, foi preventivamente interrompida a circulação nos seguintes locais: Rua das Margaridas/Rua Rodrigo Gonçalves Lage e Rua Nova do Arquinho", é explicado pela Câmara da Maia.

"Esta interrupção deve-se à subida do caudal do rio. O serviço municipal de Proteção Civil encontra-se em vigilância da situação e a circulação será reposta assim que as condições da meteorologia o permitirem", conclui.