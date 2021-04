PS exige pedido de desculpa público a vereador que insultou deputados municipais

JN Hoje às 01:32 Facebook

O Partido Socialista da Maia exige um pedido de desculpa público do vereador que insultou dois colegas durante uma sessão solene do 25 de Abril, sem perceber que tinha o microfone ligado.

Domingo, durante a sessão solene da Assembleia Municipal da Maia, comemorativa do 25 de Abril, que decorreu via Zoom, o vereador Jaime Pinho, eleito pelo Juntos Pelo Povo (JPP), insultou dois deputados municipais, aparentemente não se apercebendo que tinha o microfone desligado e todos o ouviam.

"A Concelhia do Partido Socialista da Maia exige um pedido de desculpa público do Vereador Jaime Pinho, em primeiro lugar à cidadã Carla Dias e, em segundo lugar, à instituição Partido Socialista por este ato insultuoso", reagiu o PS/Maia, em comunicado, no qual afirma "repudiar os insultos proferidos pelo Vereador Jaime Pinho, eleito pelo JPP, que visaram a Deputada Municipal, Carla Dias" e ainda David Tavares.

"As ofensas, que todos puderam ouvir, não se coadunam com a conduta e os princípios básicos de cidadania, muito menos com a ética e a moral que um cidadão com responsabilidades políticas, e eleito pelo povo, deve assumir", escreve o PS/Maia, no comunicado.

"As afirmações insultuosas dirigidas, em primeiro lugar à cidadã Carla Dias, casada e mãe de duas filhas, ferem a sua honra pessoal, bem como o da sua família, sendo estes insultos também extensíveis ao Partido Socialista, uma vez que são dirigidos a uma nossa militante e Presidente da Mesa da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista da Maia", acrescenta o comunicado da concelhia do PS da Maia.