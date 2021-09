PSD/CDS aposta na continuidade na Maia, PS deseja a mudança

Miguel Amorim Hoje às 15:33 Facebook

António Silva Tiago (PSD/CDS) e Francisco Vieira de Carvalho (PS) disputam a presidência da Câmara da Maia.

Vão ambos a votos na Maia, mas estão em polos opostos. António Silva Tiago, presidente da Câmara e candidato da coligação que junta PSD e CDS, diz que as pessoas estão "satisfeitas". Fala em obra feita e em projetos. Em sentido contrário, no balanço do mandato dos últimos quatro anos, Francisco Vieira de Carvalho, candidato socialista, traça um cenário cinzento, que rotula de "desilusão", e avança que os maiatos querem a "mudança".

Em campanha nas redondezas do edifício da Câmara, na freguesia da Cidade da Maia, o socialista recebe mensagens de apoio, enquanto distribui esferográficas e o jornal da candidatura. Ampara os taxistas, que dizem ter razões de queixa do Município e visita o centro comercial Venepor, onde trata os lojistas por "tu". Diz que o "comércio local necessita de ser incentivado pela Autarquia", o mesmo se passando com a atração de empresas . A propósito, lamenta a "fuga" da Farfecth, que terá os futuros escritórios em Matosinhos.