PSP troca Rio Tinto por Águas Santas

Marta Neves Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O departamento de Investigação Criminal que funciona na esquadra da PSP instalada na Estação Ferroviária de Rio Tinto, Gondomar, vai mudar temporariamente para Águas Santas, na Maia. Volta a Gondomar em 2023.

De acordo com o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins - que teve uma reunião com a comandante metropolitana do Porto da PSP, Paula Peneda -, "o Município é alheio ao motivos da saída". Mas garante que o departamento de Investigação Criminal mudará provisoriamente, até ao final do ano, para Águas Santas, até que a nova sede da Divisão da PSP de Gondomar fique pronta em S. Cosme. O lançamento do concurso para a empreitada será lançado até o final do ano. A obra deve ficar concluída em 2023.

lançada petição