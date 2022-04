Quadros interativos nas escolas da Maia permitem a exploração na aprendizagem

"Temos estado a trabalhar no quadro, a ver como isto funciona. Com esta maravilha, podemos trabalhar muita coisa", elogiava a educadora Ró, que é Maria do Rosário Alves, e que esta sexta-feira de manhã explicava o ciclo do bicho da seda às crianças do pré-escolar da EB de Gueifães n.º1, com o auxílio de um dos 277 painéis interativos que a Câmara da Maia instalou nas salas das escolas do 1º ciclo e do pré-escolar do concelho.

A aula serviria também para assinalar a conclusão do investimento municipal de meio milhão de euros na transição digital na Educação, que contemplou ainda a aquisição de 450 computadores. A aposta coloca o Município "na liderança" nesta área, vinca a vereadora da Educação, que assistiu à demonstração. "É uma forma diferente de estar na sala de aula", observa Emília Santos, que reforça a necessidade de "preparar os alunos para um mundo competitivo e global".

"O nosso objetivo é ajudar com um conjunto de instrumentos que humanizem a escola e garantam a possibilidade de os professores trabalharem e ensinarem de uma forma diferente e mais descontraída. Só através destes equipamentos digitais os alunos podem explorar", destaca a autarca, que contrapõe este método ao expositivo. "O professor passa a ser um coordenador da aprendizagem, não um transmissor de conhecimento", sublinha.