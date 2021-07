"Queremos transformar a Maia numa ecocidade"

Alfredo Teixeira Hoje às 09:04 Facebook

Francisco Vieira de Carvalho candidata-se com o apoio do PS e do Juntos Pelo Povo à Câmara da Maia, sendo a criação de mais espaços verdes a sua prioridade

O filho de José Vieira de Carvalho, o autarca que governou a Maia quase ininterruptamente durante três décadas, volta a candidatar-se pelo PS e com o apoio do Juntos Pelo Povo (JPP). Em 2017, perdeu para Silva Tiago, do PSD/CDS-PP. A aposta agora é criar uma Maia "mais amiga do ambiente".

Há quatro anos saiu derrotado nas eleições. O que o fez voltar a candidatar-se?