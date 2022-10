Revolução com obras troca as voltas à STCP

Marisa Silva Hoje às 18:19 Facebook

Rua D. Afonso Henriques, em Águas Santas, cortada a partir da manhã de amanhã, segunda-feira, ao trânsito na zona de Brás Oleiro, devido à empreitada na ponte sobre a via férrea. Cinco linhas serão afetadas.

O corte ao trânsito da Rua D. Afonso Henriques, na zona do Brás Oleiro, em Águas Santas, na Maia, vai obrigar a alterar o percurso de alguns autocarros a partir de hoje. De acordo com a STCP, os trabalhos vão afetar cinco linhas. São elas: a linha 701 (liga o Bolhão à Codiceira), a 702 (entre o Bolhão e Travagem), a 703 (desde a Cordoaria até Sonhos), a 704 (entre a Boavista e a Codiceira) e a 5M (liga a Avenida dos Aliados à estação de Ermesinde). No total, foram desativadas sete paragens e criado um percurso alternativo. Na origem da interrupção da estrada ao trânsito estão as obras na ponte do Brás Oleiro, cuja conclusão está apontada para daqui a 146 dias, ou seja, no final de fevereiro do próximo ano.

Segundo a STCP, a partir de hoje, em vez de percorrerem a Rua D. Afonso Henriques, os autocarros das cinco linhas passam a desviar a sua rota para a Rua da Restauração. Seguem, depois, pela Rua João Vieira até à Avenida D. António Ferreira Gomes, onde retomam o seu percurso habitual. Na volta, é feito o percurso inverso (ver infografia).