Risco de encerramento da Raríssimas na Maia deixa pais desesperados

Associação não consegue suportar salários de seis funcionários e 20 crianças podem ficar sem terapias.

A Raríssimas, associação nacional de doenças mentais e raras, está em risco de fechar a delegação do Norte, situada em Milheirós, na Maia, ficando 20 crianças e jovens sem o apoio de terapias. A instituição alega que, devido à pandemia, a delegação "tem registado receitas abaixo do previsto, que não cobrem os custos de funcionamento, pelo que foi equacionado o seu encerramento", para não inviabilizar as demais respostas da instituição.

Em causa está a despesa de cinco mil euros referentes aos ordenados de seis funcionários: três terapeutas, duas auxiliares e uma administrativa. O pai de uma das crianças, de Gaia, vai tentar obter essa verba até final do mês, para evitar o fecho imediato.