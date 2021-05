Rotas internacionais de refugiados confluem em Águas Santas

Almiro Ferreira Hoje às 13:10 Facebook

De Sialkot, lá do extremo oriente do Paquistão, bem encostado à China, a Águas Santas vão quase dez mil quilómetros em voo de pássaro. Mas não foi num livre bater de asas que Zayed chegou ao recolhimento de refugiados dos Missionários da Consolata.

Além do paquistanês de 19 anos, oriundo do Punjab budista, contam-se na congregação cristã da Maia mais 21 histórias dramáticas destes viajantes forçados, na confluência das grandes rotas de fuga às misérias e violências do Mundo, da Ásia à África subsariana, das mais diversas origens, culturas e religiões.

A Fundação José Allamano - batizada com o nome do beato católico italiano, Giuseppe Allamano (1851-1926), fundador dos Missionários da Consolata - acolhe 22 refugiados no antigo seminário de Águas Santas/Ermesinde. São todos jovens adultos, oriundos de dez países (Camarões, Gâmbia, Gana, Guiné Bissau, Libéria, Nigéria, Paquistão, Senegal, Serra Leoa e Togo), todos diferentes e todos iguais na fuga a situações de vida dramáticas e em busca de um futuro melhor no eldorado europeu.