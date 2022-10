Rua D. Afonso Henriques cortada durante cinco meses

A Rua D. Afonso Henriques vai estar cortada a partir desta quinta-feira e até ao final de fevereiro do próximo ano, na zona do Brás Oleiro, em Águas Santas, Maia. Na origem da interrupção do trânsito estão as obras na ponte sobre a via-férrea. A travessia atual, em mau estado de conservação, será demolida, procedendo-se à construção de uma nova e à requalificação da estrada naquele troço.

"Irá ser alargada a faixa de rodagem composta por duas vias com sentidos opostos. Irão ser implantados dois novos passeios com dimensões condignas e devidamente protegidos com os exigíveis guarda corpos de proteção à linha férrea", explicou a Câmara da Maia, questionada pelo JN.

De acordo com a Autarquia, a empreitada, que representa um investimento de quase 258 mil euros (mais IVA), já começou, mas só nesta quinta-feira será necessário proceder ao corte da Rua D. Afonso Henriques, um dos principais eixos rodoviários do Grande Porto, que serve de acesso ao Porto e serve concelhos como a Maia, Gondomar e Valongo. Também as linhas da STCP e de outras operadoras que por ali passam terão de fazer percursos alternativos.