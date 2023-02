Ruas de Pedrouços repletas de foliões

JN Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Após três anos de paragem, o tradicional desfile de Carnaval de Pedrouços, promovido pela Junta de freguesia com o apoio da Câmara da Maia, voltou este domingo às ruas, atraindo uma multidão.

No evento que contou com a participação de diversos grupos, como as associações de pais das escolas de Pedrouços, Parada e Giesta, do Pedrouços Atlético Club, do Club Motard Pedrouços; das Juntas de S. Pedro de Fins e de Águas Santas, da Comissão de Festas de Pedrouços, da Associação Cultural Flor de Linho e da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, foram escolhidas as melhores fantasias carnavalescas.