Segurança reforçada em viaduto sobre a A4 em Águas Santas

JN Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A segurança do viaduto sobre a A4 na Rua da Caverneira, em Águas Santas, na Maia, foi reforçada com a colocação de uma rede de proteção mais alta junto ao corrimão.

Esta medida era uma reivindicação antiga da Associação de Pais da Escola EB1/JI do Paço. E que já tinha sido abordada, várias vezes, pelo presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, nas reuniões com a administração da Brisa, responsável pela referida autoestrada.

"Encetamos, no decorrer destas obras [de alargamento] na A4, um diálogo institucional objetivo e exigente, defendendo com tenacidade os interesses das populações que vivem naquela área do concelho, particularmente em Águas Santas e Pedrouços, concedendo particular atenção às suas legítimas preocupações com a segurança, sobretudo com a segurança das crianças nos seus percursos diários a caminho da escola e no regresso às suas casas", sublinha o autarca, citado em comunicado municipal.

PUB

Felizmente, hoje, já é possível fazer esses trajetos com tranquilidade. Congratulo-me com o facto do exercício de uma cidadania ativa e atenta ter tido este resultado", acrescenta.v