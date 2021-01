Seis meses para fazer Parque Urbano de Moreira

Hugo Silva Hoje às 16:00 Facebook

A Câmara da Maia adjudicou a construção do Parque Urbano de Moreira, que vai nascer no espaço público que integrava a antiga Quinta do Mosteiro, e hoje fica no interior do quarteirão formado pela Avenida Dr. José Vieira de Carvalho, Rua do Divino Salvador e Rua D. Maria da Conceição Mota Sotomayor.

Atualmente, aquela área é ocupada "por uma mata mista, desordenada, de árvores de folha persistente (pinheiros, eucaliptos, acácias, sobreiros) com árvores de folha caduca (carvalhos), com cerca de 2 hectares, por onde passa uma ribeira", explica a Autarquia, esclarecendo que a construção do parque tem um prazo de execução de seis meses e representa um investimento de 338 mil euros.

Assegurar acessos pedonais entre as vias limítrofes e equipamentos (junta de freguesia e centro de saúde), integrar elementos de recreio para crianças e jovens, manter o caráter e a identidade do local preservando-se e valorizando-se a linha de água e a mata, eliminar grande parte dos eucaliptos e acácias presentes no terreno por serem espécies de baixo interesse ecológico, e acentuar o caráter naturalista do local desenvolvendo-se uma mata com espécies pertencentes à fitoassociação do carvalhal do Noroeste de Portugal são as principais premissas do projeto.

A madeira obtida com o abate das árvores e arbustos será reutilizada para os equipamentos de recreio infantil e juvenil, a estabilização de margens do ribeiro, a construção de açudes e o revestimento do solo.