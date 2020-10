Duas crianças infetadas em creche da Misericórdia da Maia

Ana Sofia Rocha Hoje às 17:56, atualizado às 19:57 Facebook

O número de funcionários infetados na creche da Santa Casa da Misericórdia da Maia em Santa Maria do Aviso aumentou, havendo, de acordo com a instituição, duas crianças com covid-19. O JN apurou, entretanto, que uma terceira criança também acusou positivo.

"Infelizmente tivemos dois casos positivos em crianças da creche de Santa Maria de Avioso", disse ao JN Maria de Lurdes Maia, provedora da Misericórdia da Maia.

"Quanto aos funcionários, o número de positivos passou para sete. Há um inconclusivo, três negativos e oito a aguardar o resultado. Todos funcionários da creche e pré-escolar", garantiu ao JN.

As crianças infetadas serão da sala de 1 ano. Apesar de a instituição só dar conta de duas, o JN sabe que haverá pelo menos mais uma criança infetada. O pai de umas crianças também deu positivo para a covid-19.

A provedora adiantou ainda não ter tido "nenhuma indicação das entidades de saúde para testar as crianças". As restantes crianças e os trabalhadores da creche e pré-escolar estão em isolamento profilático, garantiu a provedora da instituição.

Desinfeção agendada

As três salas de creche estão encerradas desde terça-feira, depois de a Misericórdia ter tido conhecimento do primeiro caso. Contudo, a instituição mantém em funcionamento as três salas de pré-escolar, frequentadas por cerca de 65 crianças.

"As autoridades de saúde não deram nenhuma indicação para encerrar essas salas", afirmou a responsável.

Para conter o surto, Maria de Lurdes Maia adiantou ainda que está prevista para sábado uma desinfeção geral das três salas da creche.