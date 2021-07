Alfredo Teixeira Hoje às 09:13 Facebook

António Silva Tiago recandidata-se à Câmara da Maia pela coligação PSD-CDS/PP. Recorda com mágoa toda a polémica judicial em torno do caso Tecmaia.

António Silva Tiago, eleito em 2017 pela coligação PSD-CDS/PP, recandidata-se a mais um mandato, após um primeiro pautado pela polémica. A grande aposta para os próximos quatro anos está no ambiente, na requalificação do espaço público e no bem-estar animal.

Que balanço faz deste primeiro mandato?