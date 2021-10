Tomada de posse na Maia: habitação, metro, verde Leça e Bach

Almiro Ferreira Ontem às 23:40 Facebook

Twitter

Partilhar

António Silva Tiago foi reempossado com presidente da Câmara da Maia e anunciou três "compromissos emblemáticos" para o novo mandato. Um órgão renascentista, um órgão autárquico, marcou o andamento para os próximos quatro anos de gestão municipal.

Juramento, posse e todo um ritual solene, litúrgico, até, não tivesse a instalação da Assembleia Municipal e da Câmara também decorrido, nesta quinta-feira, ao som de árias como "Canzon dopo l'Epistola", de Girolamo Frescobaldi. O reputado organista belga Ignace Michiels também interpretou partituras de Bach.

O organista belga Ignace Michiels em atuação na posse da Câmara da Maia Foto: Igor Martins / Global Imagens

Foi neste ambiente, a remeter para o barroco, que Bragança Fernandes, presidente cessante da Assembleia Municipal e ele próprio reeleito para o cargo, procedeu à instalação dos 33 deputados municipais e dos 11 vereadores da Câmara, entre os quais o também social-democrata Silva Tiago, que saiu das eleições de 26 de setembro igualmente reconduzido à frente do Executivo, com maioria absoluta e planos prioritários, na habitação, nos transportes e na área ambiental.

À cerimónia decorrida nos Paços do Concelho da Maia, assistiram pares da área metropolitana, nomeadamente Luísa Salgueiro (Matosinhos), José Manuel Ribeiro (Valongo) e Rui Moreira (Porto).

Rui Moreira (Porto), José Manuel Ribeiro (Valongo) e Luísa Salgueiro (Matosinhos) assistiram à instalação dos pares da Maia Foto: Igor Martins / Global Imagens

Silva Tiago anunciou três "compromissos emblemáticos": 757 casas de renda acessível, com financiamento de 63 milhões; recuperação ambiental do Corredor Verde do Leça; e construção de nova linha de metro (Hospital S. João-Maia-Aeroporto). "Serei incansável", garantiu.

PUB

"Com toda a humildade democrática, saúdo todos os eleitos para os diversos órgãos autárquicos do concelho da Maia, desejando-lhes as maiores felicidades no exercício dos cargos para que estão mandatados, posto que o seu venturoso e profícuo exercício será, certamente, a bem da Maia e dos maiatos", discursou Silva Tiago.

O autarca pediu a todos os pares "um desempenho de excelência, como a Maia exige e merece" e nomeou outros projetos da governação municipal nos próximos quatro anos. "Queremos concretizar as reformas necessárias para tornar a Maia mais preparada e competitiva, perante os desafios do futuro, em domínios diversos como a digitalização e descarbonização do território, a mobilidade justa e respeitadora do ambiente, as alterações climáticas e a demografia", disse Silva Tiago.