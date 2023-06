Trabalhador gravemente ferido em incêndio na Siderurgia Nacional

JN/Agências Hoje às 19:45 Facebook

Um trabalhador da Siderurgia Nacional, na Maia, sofreu, esta segunda-feira, ferimentos graves nas mãos e na cara na sequência de um incêndio no quadro elétrico que fizera curto-circuito, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta foi dado cerca das 12.45 horas para as instalações em São Pedro Fins, na Maia, acrescentou a fonte.

Segundo fonte dos Bombeiros de Ermesinde o homem "foi depois transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, de onde seguiu num helicóptero do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra".

Fonte da GNR, que tomou conta da ocorrência, revelou que o trabalhador ferido tem cerca de 50 anos.