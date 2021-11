Hoje às 10:43 Facebook

Um trabalhador morreu, na manhã desta quarta-feira, esmagado pelo camião que conduzia, na Rua Dr. António dos Santos, em Águas Santas, Maia.

Os meios de socorro ainda se encontram no local e as autoridades tentam apurar as causas do sinistro, que aconteceu cerca das 8.40 horas.