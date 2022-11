Túnel de Águas Santas reabriu numa manhã de muitos acidentes

Miguel Amorim Hoje às 12:46 Facebook

O túnel de Águas Santas, na Maia, no sentido Porto-Amarante, reabriu esta quinta-feira, após obras, com trânsito fluído de manhã, o mesmo não se podendo dizer acerca da generalidade das entradas na cidade do Porto, num começo de dia com chuva e marcado por vários acidentes, designadamente na VCI, que transformaram a circulação num caos.

Rui Teixeira, um dos utilizadores da via reaberta em Águas Santas, afirmou que "já se notam melhorias", embora o túnel central continue em obras e "esteja por concluir".

Esta galeria central também servirá o trânsito no sentido Porto-Amarante. À agência Lusa, o presidente executivo da Brisa, Manuel Melo Ramos, adiantou que a reformulação dos túneis estará concluída até 31 de dezembro de 2022. "É a data estimada", disse.

Rui Teixeira não deixou de comentar que as obras já se arrastam "há muito tempo". Também adiantou que os maiores constrangimentos deverão verificar-se ao "final da tarde", quando o grosso dos automobilistas fizer o percurso inverso, no regresso às suas casas, para os concelhos vizinhos do Porto.

Outro utilizador, que não se quis identificar, lamentou que não obstante serem muitas as obras no troço da A4, "não há qualquer saída" para a freguesia de Águas Santas.

Esta quinta-feira, no sentido Amarante-Porto, agora com quatro faixas de rodagem, embora duas estivessem ainda nos trabalhos finais e sem circulação esta manhã, o movimento fez-se sem grandes constrangimentos, embora com marcha reduzida.

No dia 5 de setembro, a Brisa já tinha adiantado à agência Lusa que as obras no nó de Ermesinde, em Valongo, e no túnel de Águas Santas, na Maia, terminariam, respetivamente, no final de outubro e dezembro deste ano.

Depois de concluída a obra nos túneis, o sublanço da A4 terá "quatro vias de circulação em cada sentido na plena via; quatro vias na galeria Norte em ambos os sentidos; duas vias de circulação na galeria Sul no sentido Porto/Ermesinde; duas vias de circulação na galeria central no sentido Matosinhos/Ermesinde".

Na empreitada inclui-se a "criação de duas novas praças de portagem resultantes de alargamentos que substituirão as antigas praças de portagem que existiam junto à N208 [Estrada Nacional 208]", segundo referiu o presidente executivo da concessionária.

Manuel Melo Ramos salientou que a empresa "investiu 43 milhões de euros na empreitada de alargamento da plena via no sublanço Ermesinde/Águas Santas", que classificou de "muito complexa".

As obras de alargamento da A4, no sublanço Águas Santas-Ermesinde, englobando a construção de um novo túnel, foram iniciadas em 2015, estiveram paradas e retomaram em 2020.