Túnel do Aeroporto do Porto reabre esta tarde

Ligação sob a pista faz a ligação entre as freguesias de Vila Nova da Telha, Perafita e Lavra

O Túnel sob o Aeroporto Francisco Sá Carneiro reabre hoje, pelas 18h00, após mais um ano de obras de requalificação e ampliação. A ligação serve essencialmente as populações das freguesias de Vila Nova da Telha, Perafita e Lavra, nos concelhos da Maia e Matosinhos.

A intervenção insere-se num projeto de melhoramentos nas comunicações terrestres do aeroporto, orçadas em 15 milhões de euros, nomeadamente no alargamento da zona de taxiway.

As obras deviam ter ficado concluídas em janeiro deste ano mas o surgimento de uma linha de água veio causar o atraso de um ano. O túnel reabre, contudo, esta tarde, renovado e com mais 150 metros de comprimento.

"É uma ligação importante para a população local que, durante mais de um ano em que decorreu a obra, tinha de contornar o aeroporto nas suas deslocações diárias. Um ligação que demorava cinco minutos passou a ser feita em 15 ou 30, dependendo do trânsito", explica Joaquim Azevedo, presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha.

Em nota à imprensa, a autarquia da Maia recorda que o túnel constitui um acesso que foi no passado muito reivindicado e uma obra que demorou cerca de um ano, ficando agora assegurada a reabertura da continuação da rua da Fábrica pelo Túnel do Aeroporto e o seu alinhamento com a avenida Gago Coutinho, o que permite o restabelecimento dos acessos a Vilar do Senhor.

A autarquia informa, ainda, que o renovado túnel do aeroporto tem passeio, o que permite a passagem de peões, um melhoramento que a câmara diz ter sido possível graças ao protocolo assinado pelo município e pela ANA - Aeroportos de Portugal.