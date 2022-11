Túnel na A4 reabre esta quinta-feira

Marta Neves com H.S. Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Reabre na madrugada desta quinta-feira a galeria sul do túnel da A4 em Águas Santas, na Maia. A ligação, que foi reabilitada, servirá os condutores que seguem no sentido Porto/Amarante. Quem circular no sentido contrário passará a dispor das quatro faixas do túnel (galeria norte) que foi construído de novo naquela zona.

De acordo com fonte da Brisa, concessionária da autoestrada, "esta era uma situação que se previa acontecesse nesta altura", ficando também "prontas as portagens em Ermesinde".

PUB

falta a galeria central

Por abrir ficará, então, a galeria central, cujos trabalhos de reabilitação também estão na fase final. A Brisa preconiza que esse túnel voltará a ter trânsito até ao final do ano, sendo que também vai servir quem segue na direção de Amarante.

Ou seja, acabada a empreitada, o sublanço da A4 entre Águas Santas (Maia) e Ermesinde (Valongo) terá quatro vias de circulação em cada sentido na plena via.

A intervenção nos túneis de Águas Santas inseriu-se na obra de alargamento daquele troço da autoestrada, investimento de 43 milhões cuja concretização no terreno se foi arrastando. Anunciada há 13 anos, avançou efetivamente em 2015. Um processo judicial forçou uma paragem prolongada e só agora está a chegar ao fim.