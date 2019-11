JN Hoje às 19:12 Facebook

O despiste de uma mota, esta sexta-feira à tarde, causou a morte ao condutor, em Castêlo da Maia, na Maia, segundo uma fonte da GNR.

O condutor tinha 45 anos e o despiste aconteceu numa via junto à Praça Evaristo Silva Duarte, também próxima do cemitério de Castêlo da Maia. O óbito foi declarado no local.

Além da GNR, também o INEM esteve no local.