Uma sessão para aprender o que a escola não ensina

O coach Jorge Coutinho, o empreendedor David Oliveira ou o influencer Lucas with Strangers são alguns dos oradores que irão partilhar experiências e conhecimentos com jovens entre os 15 e os 20 anos, no âmbito da iniciativa SPOILER, que terá lugar nesta sexta-feira à tarde no auditório do ISMAI - Universidade da Maia.

O SPOILER assume-se como um projeto que pretende dar aos jovens a oportunidade de debater temas que, normalmente, não são abordados na escola.

"É organizado por duas mulheres, mães de crianças e adolescentes, empreendedoras, empresárias, especialistas em desenvolvimento pessoal e coaching educativo, infantojuvenil e familiar. Estamos atentas às necessidades dos mais novos, aos seus sonhos e angústias com o futuro, e encontrámos na criação deste evento uma forma de contribuir para o bem-estar, felicidade e preparação dos futuros cidadãos do nosso país", dizem as organizadoras, Elsa Ramalho e Paula Pinto de Almeida.

Felicidade, Finanças, Empreendedorismo, Liderança, Inteligência Emocional e Vida Adulta são os temas a abordar nesta sexta-feira. E resultam de um inquérito feito a mais de 80 alunos de diferentes escolas.

A sessão irá decorrer entre as 14.30 e as 19 horas e conta com a presença de nove convidados de diferentes áreas.

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados devem consultar o site da iniciativa.