Vereador insulta dois deputados por Zoom sem se aperceber que tinha microfone ligado

Jaime Pinho, deputado do partido Juntos Pelo Povo, chama "filho da pu**" a um colega e "cabra do cara***" a outra. Aconteceu este domingo nas celebrações municipais do 25 de abril, que decorreram via internet.

A cerimónia oficial estava marcada para as 10 horas deste domingo, 25 de abril de 2021, na Assembleia Municipal da Maia, que, devido às restrições da pandemia, teve a lotação restrita e decorreu via Zoom, a plataforma de conferências remotas que faz transmissões áudio e vídeo através do computador para a internet.

Começou tudo com normalidade, vários deputados surgiram na imagem a partir das suas casas e foram dando os bons dias. Mas, cerca de dois minutos antes das 10 horas, ouve-se o seguinte comentário, dito de forma jocosa: "Está a comer e está-se a rir, o filho da pu**".

A voz é de Jaime Pinho, vereador sem pelouro eleito pelo partido Juntos Pelo Povo, que, alegadamente, não se apercebeu que o seu microfone já estava ligado.

Pinho dirigia o comentário a outro deputado municipal, David Tavares, que, quando surgiu na imagem do Zoom, estava sentado em frente ao computador a mastigar, presumivelmente, o pequeno-almoço. Tavares ouviu claramente o comentário - assim como todos os que já estavam ligados à transmissão, incluindo o público -, e retorque com um pedido de contenção: "Hei, atenção à linguagem, pá!".

Mas Jaime Pinho não o ouviu ou não lhe ligou. E continuou com os seus comentários soltos: "O Rui a rir-se do Vidinho [David Tavares], que o Vidinho esqueceu-se que tinha o som gravado [ligado]", disse o deputado do JPP, não se apercebendo, notoriamente, que o microfone do seu computador também estava ligado e a transmitir ao vivo. O facto foi notado pelo jornal "Notícias da Maia", que o denunciou na sua edição online.

Mas os insultos de Jaime Pinho não ficaram por aqui. Quando ouviu o "bom dia" da deputada Carla Dias, do Partido Socialista, Jaime Pinho reage assim, dizendo: "Ó cabra do cara***". A deputada socialista não reagiu.

O deputado do JPP manteve ainda, de seguida, um curto diálogo com alguém não identificado e que não chega a surgir nas imagens transmitidas por Zoom. Ao ouvir o insulto "ó cabra do cara***", diz esse interlocutor: "Caraças. Há quatro anos parecia assim...". Ao que Jaime Pinho responde: "É verdade". O interlocutor pergunta então: "Passou para o lado de lá, foi?". E Jaime Pinho retorque: "Ela foi sempre do lado de lá".

A cerimónia depois continuou, sem qualquer referência aos insultos, sem qualquer explicação ao público. Os insultos não se tornaram a repetir.