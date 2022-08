Viajantes colocam aeroporto do Porto no "top 5" europeu

JN Hoje às 10:22 Facebook

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro volta a estar em destaque depois de ter sido distinguido com o prémio "Best European Airport 2022" na sua categoria, de 10-25 milhões de passageiros, pelo Airport Council International (ACI). Fica agora no "top 5" dos mais bem classificados da Europa.

Os viajantes valorizaram a tecnologia, a amplitude dos espaços e a oferta gastronómica. O Aeroporto Francisco Sá Carneiro está entre os três mais bem avaliados na Europa, apenas suplantado pelos de Atenas e Zurique. Seguem-se os aeroportos de Alicante - Elche (Espanha) e de Malta, de acordo com o ranking elaborado pelo motor de busca de aluguer de férias alemão - Holidu, com base numa extração massiva de classificações e comentários do Google Maps.

O Aeroporto do Porto tem sido também, recorrentemente, premiado pela ASQ ACI (Airport Service Quality), recebendo diferentes distinções em posições cimeiras nos últimos 15 anos, a última como "Best European Airport 2022". Para esta distinção, a organização internacional dos aeroportos destacou a recuperação da atividade após a crise pandémica, a qualidade de serviço e as ações implementadas no âmbito da sustentabilidade constantes no compromisso ambiental da VINCI Airports.

A aposta no desenvolvimento de rotas permitiu atingir, este ano, valores de conectividade superiores aos de 2019, a par com a atratividade da região Norte, obtendo resultados muito positivos de recuperação de tráfego e de aumento da conectividade. Relativamente a este último item, o Aeroporto do Porto já superou o nível verificado no verão de 2019, sendo agora disponibilizadas 100 rotas regulares (em 2019, eram 99).