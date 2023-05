Violenta colisão na EN14 na Maia fez um morto

JN Hoje às 10:22 Facebook

Uma violenta colisão frontal na EN 14, na zona da Maia, entre um carro e uma mota, fez na sexta-feira à noite, um morto. A vítima é o motociclista, de 36 anos.

Ao que o JN conseguiu apurar, o acidente deu-se por volta das 23.45 horas, junto à bomba de gasolina da Repsol, por volta das 23.45 horas, no sentido Maia/Porto.

No local, além de duas ambulâncias do INEM, estiveram os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio a prestarem socorro às vítimas.

No carro, seguiam duas pessoas que foram transportadas ao Hospital de S. João, com ferimentos ligeiros.

A PSP esteve no local a investigar eventuais causas do acidente.

Uma equipa de psicólogos também foi chamada.