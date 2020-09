Vítima de atropelamento em corrida ilegal está em morte cerebral

Ana Correia Costa Hoje às 21:47 Facebook

Está em morte cerebral o jovem de 25 anos que foi vítima de um atropelamento violento enquanto assistia a uma corrida ilegal em Vilar de Luz, na Maia, na madrugada de sábado.

Hugo Ramos, residente em S. Mamede do Coronado, Trofa, sofreu o impacto brutal de um carro que circulava a alta velocidade no túnel junto ao aeródromo de Vilar de Luz, e teve ferimentos muito graves.

As equipas de socorro que acorreram ao local do acidente conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória sofrida pelo jovem, que foi transportado em estado crítico para o Hospital de S. João, no Porto.

Amigos de Hugo Ramos estão a organizar, através das redes sociais, uma homenagem ao jovem, a partir das 21.30 horas deste domingo, no parque de estacionamento da praia do Aterro, em Leça da Palmeira, Matosinhos.