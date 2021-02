Vivem no centro da Maia em "condições indignas"

Alfredo Teixeira Hoje às 13:51 Facebook

No Bairro do Sobreiro há blocos que ficaram por reabilitar. Edifícios estavam para ser demolidos, mas apesar da degradação continuam a albergar dezenas de pessoas.

Frio e humidade, paredes enegrecidas, caixilharia podre. A chuva entra nas habitações pelas janelas. As zonas comuns dos blocos têm o cimento carcomido. Os arrumos do rés do chão estão alagados por água vinda do subsolo. As entradas dos prédios estão estragadas. Os moradores do Bairro do Sobreiro, na Maia, na meia dúzia de blocos que não foi requalificada, desesperam e temem pela sua segurança e saúde. A Câmara reconhece as "condições indignas" de habitabilidade, mas diz não ter uma solução imediata.