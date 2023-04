1,4 milhões de euros para levar água e saneamento a 200 casas no Marco de Canaveses

A Câmara Municipal do Marco de Canaveses aprovou em reunião de Executivo as minutas de contratos para dar início a seis obras relativas às infraestruturas de água e saneamento, que envolvem um investimento global de 1 milhão e 444 mil euros. Estas intervenções, explica a autarquia, vão permitir estender a rede de água a mais 218 casas e de águas residuais a 212 casas nas freguesias de: Alpendorada, Várzea e Torrão; Bem Viver; Constance; Marco; Paredes de Viadores e Manhuncelos e Sobretâmega.

A autarquia garante que estão também praticamente fechados os concursos públicos para mais três obras, duas na Freguesia do Marco e uma na Freguesia de Sande e São Lourenço do Douro, e "cujos contratos irão a aprovação na próxima reunião de câmara".

Foram igualmente aprovadas as aquisições de dois terrenos no valor total de 42.695 euros: um para a futura construção do reservatório de água de Banho e Carvalhosa, fundamental para a capacidade de reserva a todo o sistema de abastecimento de água à Freguesia de Banho e Carvalhosa (cobertura prevista de 96,1%); e outro para a ampliação da linha de filtragem da Estação de Tratamento de Água de Semealho (Sobretâmega), que irá permitir o aumento da capacidade de tratamento da ETA em 80 m3/h, de forma a evitar que existam constrangimentos ao nível do fornecimento de água à população do Marco de Canaveses.

No último verão a concessionária teve de racionar a distribuição de água devido à incapacidade da ETA em fornecer um caudal suficiente para as necessidades dos consumidores. Neste caso, toda a empreitada a executar, que contempla trabalhos de construção civil e hidráulicos, será suportada pela empresa Águas do Marco, tendo como estimativa orçamental um valor na ordem dos 500 mil euros.

"O Marco de Canaveses está, neste momento, num ciclo de fortes investimentos em todo o concelho, naquilo que sabemos ser a maior necessidade da população, que é a renovação e expansão das redes de água e saneamento", refere a Presidente da Câmara, Cristina Vieira.

Recorde-se que há menos de mês, em 24 de março, o Executivo Municipal também aprovou o projeto de execução e abertura do procedimento da 1.ª fase de uma empreitada que vai permitir o alargamento das redes públicas de abastecimento de água e coletores de águas residuais, na freguesia de Avessadas e Rosém. Uma intervenção, que vai a concurso com um valor base superior a 2,6 milhões de euros, e vai permitir a ligação de um total de mais 314 casas às redes de abastecimento de água e de mais 420 à rede de saneamento.

Pronta para lançar a concurso "em breve" estará também a construção da ETAR de Avessadas, cujo investimento ascenderá a 2 milhões de euros.

Refira-se que o concelho do Marco de Canaveses é, provavelmente, aquele que no país, tem a menor taxa de distribuição de água e recolha de saneamento. Os valores atuais não ultrapassam os 50% de disponibilidade dos serviços.