A partir de segunda-feira entrar e sair do Marco de Canaveses é mais difícil

A entrada e a saída do centro urbano da cidade do Marco de Canaveses pela Ponte de Canaveses, via EN211, vão estar fortemente condicionadas durante cerca de um mês por causa da substituição de uma conduta de água. As obras vão decorrer entre 11 de outubro e 5 de novembro.

O trânsito na ponte estará condicionado pelo corte "não permanente" da faixa esquerda do tabuleiro (sentido Sobretâmega - Marco). "No final de cada dia de trabalho o equipamento que permitirá a instalação das tubagens será removido e serão abertos os dois sentidos de trânsito", explica a câmara do Marco de Canaveses responsável pela obra.

A circulação rodoviária na Ponte de Canaveses será alternada e regulada por semáforos.

"As vias de circulação dos automobilistas e das máquinas em funcionamento são distintas; sempre que necessário e possível, a frente de trabalho adaptará a sua disposição no sentido de minimizar a sua interferência com os hábitos e normal circulação. No início de cada dia de trabalho será colocada a respetiva sequência de sinalização e os semáforos", acrescenta a autarquia.

Atendendo ao histórico do volume de tráfego que diariamente circula na EN211 - além do acesso do concelho à A4, a estrada nacional, que na zona tem perfil de via rápida, é também usada pelas populações de Baião e Cinfães - os constrangimentos provocados pela empreitada antevêem-se como um teste à paciência dos automobilistas., isto porque as alternativas não existem.

A empreitada prevê a instalação de condutas sob pressão ao longo da Ponte de Canaveses, para atravessar o Rio Tâmega, no tabuleiro do lado direito. As obras estão incluídas no ciclo urbano da água que abarca a substituição de parte da conduta adutora entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) e o reservatório Maria Gil, numa extensão de aproximadamente 900 metros. Além disso, inclui também a instalação de duas Estações Elevatórias a as respetivas condutas elevatórias, designadamente a de Pisão Novo, para a desativação da fossa sética, e a da Ponte de Canaveses, preparada para servir toda a freguesia de Sobretâmega.

O investimento ultrapassa um milhão de euros.