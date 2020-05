ACES do Baixo Tâmega encerra Área Dedicada Covid-19 do Marco de Canaveses

A. O. Hoje às 19:07 Facebook

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Tâmega encerrou nesta segunda-feira a Área Dedicada Covid-19 (ADC) que estava instalada no Hospital da Misericórdia do Marco de Canaveses.

O atendimento aos doentes covid-19 do território do Baixo Tâmega, passará a ser cumprido pela ADC Amarante, que funciona todos os dias das 08 horas às 20 horas.

A ADC do Marco de Canaveses havia sido instalada numa parceria entre as autarquias do Marco de Canaveses e de Baião, em articulação com as autoridades de saúde.

O encerramento foi justificado com a necessidade da retoma, ainda que gradual, da atividade dos cuidados de saúde primários, dos Centros de Saúde, libertando os recursos humanos, para responder eficazmente às solicitações da população.

"Uma vez que as áreas dedicadas de atendimento à covid-19 consomem recursos humanos de forma significativa e que o evoluir da pandemia nos concelhos do Marco de Canaveses e Baião não justifica a diminuição da capacidade de resposta às restantes situações, o ACES decidiu encerrar a ADC instalada no Marco de Canaveses a partir do dia 25 de maio, segunda-feira". explica fonte do Ministério da Saúde.

Deste modo os utentes de ambos concelhos têm a partir de agora as respetivas Unidades de Saúde disponíveis para continuar a prestar os indispensáveis cuidados de saúde à população. Refira-se que as consultas programadas nos centros de saúde estavam todas suspensas por falta de recursos que tinham sido alocados ao combate da pandemia.

Os dois Municípios (Marco e Baião) vão, no entanto, manter em funcionamento a Linha de Apoio Covid-19 através do número 800 50 50 40. "Os utentes devem continuar a privilegiar o contacto telefónico ou outros meios não presenciais como o email, para contacto com todas as unidades de saúde", acrescenta a fonte.

Segundo o boletim diário da Direção Geral de Saúde até esta segunda-feira, no Marco de Canaveses estavam reportados 88 cidadãos infetados com ​​​​​​​covid-19 e 29 casos positivos de Baião.