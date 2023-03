Ações de proteção civil ensaiadas em aulas de cidadania vão ser replicadas no país

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna (MAI), exortou, esta segunda-feira, o país "a replicar as ações de formação e sensibilização" no âmbito da proteção civil municipal que estão a ser desenvolvidas junto dos alunos da Escola Secundária do Marco de Canaveses, designadamente, em Suporte Básico de Vida (SBV) e Primeiros Socorros.

Ao todo foram realizadas 11 ações teórico-práticas, para outras tantas turmas do 10.º ano, envolvendo cerca 250 alunos e uma dezena de professores, em que foram abordados conhecimentos elementares da cadeia de sobrevivência, prestação de socorro a uma vítima de doença súbita ou acidente, e nos procedimentos técnicos de utilização de desfibrilhador automático externo (DAE).

O MAI explicou que já teve oportunidade de, sobre o assunto, falar com o colega da Educação, para que no âmbito das aulas de cidadania "haja uma articulação com os bombeiros e com as estruturas de saúde para que possamos capacitar os jovens que andam no 10º ano de escolaridade, para competências de suporte básico de vida e se quisermos de primeiros socorros, porque essas competências são vitais para a salvaguarda das vidas", disse o ministro, na cerimónia protocolar de entrega dos certificados de participação a alunos e docentes.

"É um puzzle que está em construção com os nossos parceiros", atalhou, Cristina Vieira, presidente da Câmara local", explicando que as ações de formação, por protocolo, "são integradas em aulas de proteção civil em cidadania e pretendemos atribuir às nossas escolas uma bandeira da proteção civil em função das ações e projetos que também queremos promover e dar como factor positivo da escola", acrescentou a autarca.

José Luís Carneiro, aproveitou o facto de ter à sua frente uma plateia repleta de jovens para "ministrar" a doutrina governativa, no que à proteção civil diz respeito, designadamente, na alteração dos comportamentos, "mais fácil em idade juvenil" e que serão "ganhos de causa no futuro". Assim, Carneiro passou em revista a política de: prevenção aos fogos florestais, "agora com a entrada em cena da GNR na vistoria das ações de limpeza de terrenos em articulação com as autarquias"; do combate à violência juvenil, "cujo fenómeno tem aumentado ultimamente"; da prevenção rodoviária, que "embora a sinistralidade rodoviária tenha reduzido 80% nos últimos 25 anos, ainda morrem na estrada 400 pessoas, por ano, em resultado dos mais de 2 mil acidentes graves anuais", revelou. Nas causas principais para estas ocorrências, explicou o MAI, estão as atitudes comportamentais, como negligência, consumo de álcool e substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade e o uso do telemóvel na condução. "São causas relativamente às quais todos nós podemos dar um contributo para que possamos reduzir os indicadores de risco e as ameaças que se constituem à realização plena das nossas vidas e à realização plena da sociedade", concluiu o ministro.

Refira-se que no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Proteção, que se assinalou a 1 de março, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Marco de Canaveses desenvolveu um programa de atividades que terminou nesta segunda-feira com a cerimónia protocolar de entrega dos certificados. A realização de um exercício na EB 2,3 Carmen Miranda, um simulacro no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia, e uma ação de sensibilização no Jardim de Infância de Ramalhais, em colaboração com a Polícia Municipal e de uma sessão de esclarecimento sobre cibercrime, foram algumas das iniciativas realizadas.

O programa do Mês da Proteção Civil é promovido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil em parceria com a Santa Casa de Misericórdia,

Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, GNR, Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil, Polícia Municipal, EPAMAC, Polícia Judiciária, Universidade do Minho, CFAE Marco-Cinfães e ACES Tâmega I - Baixo Tâmega.