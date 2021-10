Alunos da Secundária do Marco ganham prémio com filme baseado em Carmen Miranda

António Orlando Ontem às 23:58 Facebook

Escolas de Lousada arrecadaram os prémios relativos ao 3.º Ciclo e Câmara de Lobos, da Madeira, venceu na categoria 1.º e 2.º Ciclos.

Os alunos do Curso de Técnico de Design de Moda da Escola Secundária do Marco de Canaveses venceram o Prémio Ação07! - Ensino Secundário, na categoria "Melhor filme de Animação", com a curta-metragem"Atelier da Carmen" (2020) no Festival de Vídeo Escolar (FVE), no âmbito da 21.ª edição dos Encontros de Cinema de Viana.

O filme produzido sob orientação da professora Márcia Luças e do realizador Abi Feijó, no âmbito das Oficinas de Cinema de Animação (OCA) do Marco de Canaveses, retrata o multifacetado guarda-roupa original e extravagante da artista nascida no Marco de Canaveses e que fez fama no Brasil e EUA com a extravagância e originalidade dos jovens estudantes de Design de Moda. As OCA foram promovidas pelo Município através do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Tâmega e Sousa - Operação 3 "Educar para Aprender", financiadas pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Portugal 2020.

A autarca local, Cristina Vieira que acompanhou os jovens na entrega do galardão considerou que o prémio é "a prova viva de que dadas as condições necessárias os alunos podem ter sucesso. Esta iniciativa pretendeu evidenciar as potencialidades dos jovens Marcuenses. Vamos continuar a aposta na cultura e nos valores que lhe estão subjacentes, para proporcionar as condições aos jovens de demonstrarem toda a sua irreverência, capacidade e empreendedorismo".

No 1.º e 2.ª Ciclo o Melhor Filme de Animação do Prémio Ação07! foi "O nome da nossa terra", realizado pelas crianças da EB1PE de Câmara de Lobos. A menção honrosa foi atribuída a "O vale do Aurotni" realizado em oficina de animação no Museu do Côa / Vila Nova de Foz Côa.

"100 Palavras" da Escola Básica e Secundária de Lousada Norte - Lustosa venceu o Prémio Ação07! na categoria de 3º Ciclo. A menção honrosa também foi para Lousada, no caso para a Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca pela película Vila das Camélias.

No Secundário a menção honrosa foi atribuída a "Feelings" Infrastructures" realizada por alunos da Escola Artística de Soares dos Reis, do Porto.

O júri foi composto por Diana Lima, Licenciada em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia, José Manuel Cordeiro Couto, Professor do Programa Juventude, Cinema, Escola e Manuel Bernardo Cabral, Professor, argumentista, realizador e produtor.

Refira-se que os Encontros de Cinema de Viana ocorrem, habitualmente, em maio. Devido à atual situação sanitária provocada pelo Covid-19, a organização foi forçada "a adiá-los, uma vez mais, para o mês de outubro. Esperamos, em 2022, regressar ao calendário normal", disse fonte da organização a cargo da Associação AO NORTE.

Os Encontros de Cinema de Viana intitulam-se como "uma experiência única no meio cultural da região e do país", ao proporcionar um espaço comum de partilha, formação e debate em que confluem estudantes de cinema e das escolas de região, cineclubistas de Portugal e da Galiza e público em geral, enriquecido com a participação ativa de profissionais deste meio artístico.

"Este espaço de exibição, divulgação e reflexão aposta numa forte ligação aos mais jovens, à convocação de um espectro amplo e plural de públicos e ao estímulo do trabalho criativo sobre a imagem e do seu poder para representar o que nos rodeia", acrescenta a Associação AO NORTE.