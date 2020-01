Ano escolar recomeçou com menos amianto no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 17:16 Facebook

As escolas básicas do 1.º ciclo da Barroca, na freguesia do Marco, com 90 alunos, e a da Rua Direita, em Sobretâmega, com 80 alunos, que tinham encerrado no verão para obras de remodelação, reabriram, esta segunda-feira, já sem as coberturas de amianto que preocupavam a comunidade escolar.

No concelho restam agora nove escolas ainda com coberturas de amianto, sendo que a presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, Cristina Vieira, assumiu em Assembleia Municipal que vai retirar o amianto em função das disponibilidades da autarquia, mas que só o fará nos estabelecimentos que tenham viabilidade escolar. Isto é, os estabelecimentos que correm o risco de encerrar por falta de alunos não serão objeto de intervenção.

As intervenções agora inauguradas tiveram um investimento global de cerca de 455 mil euros e consistiram na substituição do revestimento exterior por capoto, a colocação de caixilharia com corte térmico, alteração de toda a iluminação para tecnologia LED, além da retirada das placas de amianto da cobertura dos edifícios. No interior foram efetuadas pinturas, tratamento de madeiras e a reabilitação das casas de banho.

"Tudo correu dentro do previsto e as crianças destas escolas vão poder usufruir de muito melhores condições", sublinhou a autarca que esta segunda-feira procedeu à inauguração dos melhoramentos.

Nos últimos dois anos, segundo a Edil, a Câmara levou a cabo intervenções em 26 estabelecimentos de ensino. "A próxima grande requalificação é a da EB1 da Esperança (Várzea, Aliviada e Folhada), que já foi adjudicada, prevendo-se também melhoramentos na EB1 da Feira Nova e na EB1 de Paredes de Viadores", disse Cristina Vieira.