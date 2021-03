Aprovado financiamento para a reabilitação da envolvente à estação do Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 19:07 Facebook

Foi aprovada a candidatura do financiamento comunitário para a obra de reabilitação da envolvente da estação de caminho-de-ferro - Marco pelo Norte 2020.

A empreitada (incluindo o projeto de execução), consignada em outubro de 2020, arrancou "por conta e risco" da Autarquia. Em paralelo, o Município avançou com uma candidatura a fundos comunitários para pagar as obras e o projeto, "candidatura essa que agora foi aprovada" pelo Norte 2020.



O investimento elegível é de 501 440,34 euros para um investimento total de de 732 748,07 euros, comparticipados a 85% (426 224,29 euros) pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).



O projeto de "Reabilitação da Envolvente da Estação" inclui a criação de um parque de estacionamento, de um edifício de ligação entre a estação e o parque de estacionamento e de uma praça da estação, que permite dar corpo à intermodalidade naquela zona fulcral da mobilidade, para além da construção de passeios nas ruas envolventes de acesso à estação.



Com a aprovação desta candidatura e das duas candidaturas submetidas e recentemente aprovadas para construção de passeios na mesma área da estação da CP, a Autarquia marcuense revela que esgotou a capacidade de comparticipação disponível pelo Plano Ação Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), "assegurando o Município uma taxa de compromisso a 100%", garante Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal. A dotação global do PAMUS para o concelho do Marco de Canaveses é superior a 2 milhões de euros".



Dentro da região do Tâmega e Sousa, o Município do Marco, segundo a autarca "apresenta a maior dotação PAMUS e com maior número de candidaturas submetidas e aprovadas, ou seja, uma clara aposta na mobilidade urbana sustentável e correspondendo a um fator de forte territorialização e condição do modo e qualidade de vida das pessoas", sublinha Cristina Vieira.