Baião e Marco sentam-se à mesa para promoverem prato típico comum

"Valorizar e promover o Anho Assado com Arroz de Forno, que constitui um elemento gastronómico comum aos concelhos de Baião e de Marco de Canaveses". A ideia juntou os dois municípios vizinhos, num "petisco" que nos últimos anos tem sido "servido" ao país pela Confraria do Anho Assado e do Arroz do Forno, sediada no Marco.

A partir de agora, todo o trabalho de divulgação da iguaria passará a ser feito com a marca da região de Baião e Marco, deixando de haver uma "silenciosa competição" que os naturais de ambos concelhos têm alimentado sobre quem é dono do verdadeiro anho assado com arroz do forno a lenha.

"O anho assado com arroz do forno é um elemento gastronómico comum dos dois concelhos e está profundamente enraizado nas vivências e na cultura das nossas comunidades", refere Paulo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Baião.

A homóloga do Marco de Canaveses, Cristina Vieira, entende que "faz todo o sentido" o trabalho conjunto na promoção do património gastronómico, cultural e turístico dos dois concelhos. "Alargar a Rota do Anho com a adesão de mais restaurantes da região e apostar num trabalho de divulgação e promoção conjunta fará com que consigamos valorizar de forma mais eficaz o Anho Assado com Arroz do Forno", acrescenta a autarca marcuense.

A ideia partilhada pelos autarcas teve a concordância do Chanceler da Confraria, Luís Brás, porque, sublinha o responsável, "só assim é que o futuro dará mais frutos. É mais um passo para o progresso turístico gastronómico da região".

Os próximos desenvolvimentos da colaboração entre as autarquias e a confraria passam pela realização de encontros com os restaurantes e agentes de Baião e Marco de Canaveses e, futuramente, pela criação de estratégias integradas para a valorização do anho assado com arroz do forno e sua promoção, em associação com outros produtos locais.