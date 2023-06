Bombeiros e Câmara do Marco em rota de colisão por causa de terreno

António Orlando Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Marco de Canaveses quer utilizar o Campo do Lapoceiro, um terreno junto ao quartel dos bombeiros, para construir habitação social, ao abrigo da Estratégia Local de Habitação. Corporação diz que põe em causa a sua operacionalidade

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses (AHBVMC) tem em curso uma recolha de assinaturas no concelho para serem enviadas à Câmara Municipal, sob a forma de abaixo assinado, a reclamar a afetação de um terreno contíguo ao quartel.

O referido terreno, denominado de Campo do Lapoceiro, por vontade da Câmara, irá ser ocupado com a construção de habitação social a custos controlados, no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH). Os bombeiros não concordam e dizem que em causa está o futuro imediato da operacionalidade da corporação.