Burlas. "Disse-me que era filho do Zé, sobrinho do Chico e eu confiei"

Militares da GNR e idosos fazem peça de teatro para alertar contra as burlas.

"Ainda lhe dei com uma muleta mas, mesmo assim, fiquei sem o fio de ouro que trazia ao pescoço. A bem da verdade, quem perdeu foi o meu filho porque ia deixá-lo para ele, por herança". Este relato foi feito, ontem, por André Vasconcelos, um homem com 95 anos que pôs uma plateia de dezenas de contemporâneos a rir na Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses.

O idoso foi convidado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) para dar o seu testemunho, na qualidade de vítima de burla, numa iniciativa lúdica/informativa a que foi dado o nome de Burlarte. Deste modo, se evocou o Dia Mundial do Teatro com representação, em palco, de casos de burla ficcionados pela Universidade Sénior do Marco "com base nas notícias do JN", explicou a reitora Carmina Bernardes e de relatos na "primeira pessoa" de idosos burlados com diálogos entabulados por militares da GNR.